Ha comprato Casa Vianello Dagli eredi filippini a Pier Silvio Berlusconi | quanto l’ha pagata

Per anni è stata una voce che rimbalzava nei corridoi di Segrate e tra gli appassionati della tv italiana: «Hanno venduto casa Vianello». Un luogo simbolo, non solo per la coppia più amata del piccolo schermo ma anche per una generazione cresciuta tra sorrisi, ironia e quotidianità raccontata in televisione. L’appartamento vero, quello dove per due decenni hanno realmente vissuto Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, si trova nel cuore di Milano 2, il quartiere costruito da Silvio Berlusconi e diventato negli anni ’80 un piccolo universo dorato di volti noti, imprenditori e giornalisti. La notizia oggi è ufficiale: l’attico di quasi 300 metri quadrati su due piani, che fu il rifugio privato di Raimondo e Sandra fino alla loro morte nel 2010, è stato venduto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Autunno #1 Oggi al mercato dei vivaisti vicino a casa ho comprato un mazzo di rosa canina, alloro, salvia e rosmarino. Vediamo se riesco a farlo arrivare fino a Natale. - facebook.com Vai su Facebook

Casa Vianello venduta a Pier Silvio Berlusconi: l'attico di 300 mq che Sandra e Raimondo lasciarono alla coppia di filippini (che ereditò tutto) - L’attico di Segrate, a Milano 2, di 285 metri quadrati che Raimondo Vianello e Sandra Mondaini lasciarono in eredità alla loro coppia di filippini è stato venduto. Secondo corriereadriatico.it

Venduta Casa Vianello: dagli eredi filippini a Pier Silvio Berlusconi, perché l’ha voluta lui e quanto ha pagato - L’attico di Segrate di 285 mq, su due piani con cinque camere e cinque bagni, comprato in contanti. Segnala msn.com