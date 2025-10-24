L'attrice Premio Oscar non compare in una pellicola dei Marvel Studios dalla sua partecipazione ad Avengers: Endgame, ma per il personaggio di Pepper Potts potrebbe non essere ancora finita Da quando l'abbiamo vista per l'ultima volta nelle commoventi scene finali di Avengers: Endgame, Gwyneth Paltrow sembrava aver definitivamente chiuso con l'universo Marvel. Tuttavia, le cose potrebbero cambiare presto: l'attrice ha recentemente lasciato intendere che un ritorno nei panni di Pepper Potts, la moglie di Tony Stark, è tutt'altro che impossibile. Durante un incontro con gli studenti della Brown University, dove era ospite per il "Family Weekend", Paltrow ha risposto a una domanda sui suoi prossimi progetti, dicendo in modo piuttosto enigmatico: "Potrei essere in un altro film Marvel". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Gwyneth Paltrow tornerà presto nel Marvel Cinematic Universe? Le sue dichiarazioni non lasciano dubbi