M entre il gran finale si avvicina a grandi passi, T radimento torna questa sera, venerdì 24 ottobre, su Canale 5 alle 21:20 con una puntata in cui è ancora più evidente che destino di Güzide, interpretata da Vahide Perçin è appeso a un filo. È giunto il tempo, per lei, di fare i conti con le sue scelte. In Turchia Tradimento (col titolo originale Aldatmak ) ha avuto una vita televisiva intensa ma compatta: 71 puntate totali divise in due stagioni, in onda da settembre 2022 al giugno 2024. In Italia ha preso il via il 1 dicembre 2024: un viaggio più lungo, inizialmente diviso tra daytime e prime time, che nelle prossime settimane arriverà alla fine. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Güzide comunica ai figli il risultato del test del DNA: Oylum si sente perduta