Guillermo del Toro | L' intelligenza artificiale? Mi preoccupa di più la stupidità naturale

Il regista messicano ha spiegato perché non ha intenzione di utilizzare le nuove tecnologie e offerto il suo punto di vista sull'IA. Guillermo del Toro ha condiviso la sua opinione riguardante l'uso dell'Intelligenza Artificiale in campo cinematografico, ribadendo i motivi per cui non ha intenzione di fare uso delle nuove tecnologie in futuro. Il regista è impegnato nella promozione di Frankenstein, con star Oscar Isaac e Jacob Elordi nel ruolo della creatura, storia che gli ha permesso di condividere una riflessione sulla situazione attuale. L'opinione di del Toro sull'IA Il filmmaker ha ammesso senza esitazioni: "La mia preoccupazione non riguarda l'Intelligenza artificiale, ma la stupidità naturale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

