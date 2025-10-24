Guillermo del Toro | L' intelligenza artificiale? Mi preoccupa di più la stupidità naturale

Movieplayer.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il regista messicano ha spiegato perché non ha intenzione di utilizzare le nuove tecnologie e offerto il suo punto di vista sull'IA. Guillermo del Toro ha condiviso la sua opinione riguardante l'uso dell'Intelligenza Artificiale in campo cinematografico, ribadendo i motivi per cui non ha intenzione di fare uso delle nuove tecnologie in futuro. Il regista è impegnato nella promozione di Frankenstein, con star Oscar Isaac e Jacob Elordi nel ruolo della creatura, storia che gli ha permesso di condividere una riflessione sulla situazione attuale. L'opinione di del Toro sull'IA Il filmmaker ha ammesso senza esitazioni: "La mia preoccupazione non riguarda l'Intelligenza artificiale, ma la stupidità naturale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

guillermo del toro l intelligenza artificiale mi preoccupa di pi249 la stupidit224 naturale

© Movieplayer.it - Guillermo del Toro: "L'intelligenza artificiale? Mi preoccupa di più la stupidità naturale"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

guillermo toro intelligenza artificialeGuillermo del Toro: "L'intelligenza artificiale? Mi preoccupa di più la stupidità naturale" - Il regista messicano ha spiegato perché non ha intenzione di utilizzare le nuove tecnologie e offerto il suo punto di vista sull'IA. Scrive movieplayer.it

guillermo toro intelligenza artificialeIntelligenza artificiale generativa? Preferirei morire, dice Guillermo del Toro - Guillermo del Toro è tornato a esprimersi in maniera assolutamente netta contro l'impiego dell'intelligenza artificiale generativa nel cinema. Segnala multiplayer.it

Guillermo del Toro: “Meglio morire che usare l’intelligenza artificiale generativa” - L'articolo Guillermo del Toro: “Meglio morire che usare l’intelligenza artificiale generativa” proviene da Il Cineocchio. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Guillermo Toro Intelligenza Artificiale