Guido Crosetto | Se Kiev cade l' Europa è in guerra ; la solita propaganda di giustificazione del conflitto
Dichiarazioni ad alto tasso ideologico, che debbono essere commentate criticamente Guido Crosetto, esponente di punta del giullaresco governo di Giorgia Meloni e della destra bluette neo-liberale, atlantista, filoisraeliana e filobancaria, ha recentemente dichiarato senza pudore che se Kiev c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La #Difesa italiana e il Ministro Guido Crosetto, profondamente addolorati per la notizia della scomparsa di un paracadutista militare serbo che ha perso la vita nel corso di un'attività addestrativa presso Niš (Serbia), esprimono cordoglio alle #ForzeArmate dell - facebook.com Vai su Facebook
l gruppo “Giuristi e avvocati per la Palestina” ha presentato una denuncia alla Corte penale internazionale, sostenendo che Giorgia Meloni – insieme al ministro della Difesa Guido Crosetto, al ministro degli Esteri Antonio Tajani e all’amministratore delegato di - X Vai su X
“Se Kiev cade Europa in guerra!”. Il ministro italiano non ha dubbi - In un colloquio con il direttore Claudio Cerasa sul Foglio, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha ribadito con fermezza la posizione dell’Italia sul ... Segnala thesocialpost.it
Crosetto: se l’Ucraina cade l’Europa deve mandare soldati europei - Nel silenzio sempre più rumoroso della crisi ucraina, quando le bombe ancora risuonano e gli scenari strategici si fanno più incerti, le parole del ministro della Difesa italiano Guido Crosetto emergo ... Scrive politicamentecorretto.com
Crosetto: 'Se Kiev cadesse l'Europa si ritroverebbe in guerra' - In una conversazione con il direttore Claudio Cerasa, il ministro della Difesa Guido Crosetto dice al Foglio che "l'impegno dell'Italia a favore del popolo ucraino non è soggetto al cambio delle stagi ... Come scrive ansa.it