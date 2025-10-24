Guidi Crosetto | se Kiev cade l' Europa è in guerra ; la solita propaganda di giustificazione del conflitto
Dichiarazioni ad alto tasso ideologico, che debbono essere commentate criticamente Guido Crosetto, esponente di punta del giullaresco governo di Giorgia Meloni e della destra bluette neo-liberale, atlantista, filoisraeliana e filobancaria, ha recentemente dichiarato senza pudore che se Kiev c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
