Guide de L’Espresso 2026 | l’Italia del gusto al centro della scena
Nella cornice del Teatro degli Arcimboldi di Milano, la presentazione delle Guide de L’Espresso 2026 ha rimesso al centro la tavola italiana. In un videomessaggio, il ministro Adolfo Urso ha sottolineato come queste guide sappiano rivelare eccellenze autentiche e spesso invisibili, accompagnando viaggiatori e lettori alla scoperta di luoghi e sapori che raccontano il Paese. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Al Teatro degli Arcimboldi, Le Guide de L’Espresso hanno premiato 21 ristoranti con 5 cappelli e 7 cantine con 110 cum laude - X Vai su X
Guide de L’Espresso, l’omaggio all’enogastronomia italiana: ecco i ristoranti e le cantine premiate Per la prima volta Cannavacciuolo conquista 5 Cappelli, Rosval tra le top chef donne - facebook.com Vai su Facebook
Guide L'Espresso 2026, tutti i ristoranti (e i vini) premiati. L'annuncio: «La cucina italiana diventa Patrimonio dell’Unesco» - “L’ottava arte”: è questa la definizione scelta dalle Guide de L’Espresso 2026 per definire l’eccellenza gastronomica italiana. msn.com scrive