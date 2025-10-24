Guida un escavatore fantasma | senza targa e senza assicurazione Maxi multa da 5mila euro
Una scena insolita quella che si è presentata nei giorni scorsi agli occhi dei carabinieri di Arco, in Alto Garda. Durante un normale servizio di controllo del territorio, una pattuglia ha notato un escavatore che si muoveva lungo una via periferica del centro abitato, attirando subito. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
