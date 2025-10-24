Guida turistica morta al Colosseo carabinieri rintracciano i familiari

(Adnkronos) – I carabinieri del Comando Piazza Venezia, a seguito dell'intervento del 19 agosto all'interno del Colosseo, a causa del decesso di Giovanna Maria Giammarino, guida turistica di origini greche, sono riusciti, dopo accurate ricerche e grazie alla collaborazione delle autorità diplomatiche, a rintracciare il fratello della donna. A lui i militari hanno consegnato gli

Guida turistica morta al Colosseo, nella borsa aveva 10mila euro in contanti: restituiti al fratello - A due mesi dalla morte di Giovanna Maria Giammarino i carabinieri sono riusciti a rintracciare il fratello e a riconsegnare gli effetti personali della ...

Guida turistica morta per un malore al Colosseo: ai familiari restitutiti 10mila euro in contanti che erano nella sua borsa - I Carabinieri del Comando Piazza Venezia, a seguito dell'intervento effettuato all'interno del Colosseo, nel pomeriggio del ...

Guida turistica trovata morta al Colosseo, rintracciati i familiari, che ringraziano i Carabinieri - ROMA – È stato rintracciato e contattato dai Carabinieri del Comando Piazza Venezia il fratello di Giovanna Maria Giomarino, la guida turistica di origini ...