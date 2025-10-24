Guida l' auto a 15 anni e non si ferma al posto di blocco | la folle corsa con i carabinieri all' inseguimento
Un ragazzino di 15 anni al volante di un'auto in fuga, un 17enne che impennava su una moto rubata. Minorenni colti in flagrante nel corso dei controlli straordinari dei carabinieri della compagnia di Poggioreale, nella periferia orientale di Napoli. Il primo episodio riguarda un ragazzo di 15. 🔗 Leggi su Today.it
