Guida contromano una macchina appena rubata allo Zen | arrestato dalla polizia

Guidava contromano in via Casena Grande in direzione di via Eleonora Duse, tra Pallavicino e lo Zen, ed ha per questo attirato l'attenzione dei poliziotti a bordo di una volante del commissariato San Lorenzo, che hanno scoperto così che la macchina, una Fiat 500L bianca era stata appena rubata in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it