Guida alle tendenze moda preferite della Gen Z la parola a TikTok
Si sa, la moda ha sempre corso veloce, abbattendo muri e dissolvendo confini, ma mai come in questo periodo storico: a veicolare voghe sempre nuove — ma sempre transitorie, del resto, pronte a scomparire dai radar più rapidamente di quanto non siano nate — sono i social network, Bibbia della Gen Z. Slegato, anche se non completamente, dall’universo patinato e dall’aura irraggiungibile dell’ haute couture, è oggi TikTok la sorgente più feconda di fashion trend e potenziali future ossessioni degli appassionati del settore. Ma quali sono quelli dell’ autunno 2025? Basta un rapido scroll per scoprirlo. 🔗 Leggi su Dilei.it
