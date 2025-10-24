Guida alla Chiesa di San Giovanni Crisostomo in otto passi

Siamo lieti di presentare giovedì 30 ottobre alle ore 18:30 presso la Sala Pollio della Chiesa di San Biagio a Galatina, l'ultima pubblicazione di Paolo Scagliarini, giornalista e storico di grande esperienza, che ci guida in un affascinante viaggio attraverso l'architettura e il simbolismo dello. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

