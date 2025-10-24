Guida al weekend gli eventi da non perdere a Ferrara e provincia nel fine settimana
Bici, sport, buon cibo e buona musica sono gli ingredienti di questo weekend: un fine settimana che propone eventi e manifestazioni, ma anche il cambio dell’ora (tra sabato e domenica). Al resto, poi, ci si penserà lunedì, con più luce al mattino e giornate sempre più corte al pomeriggio. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Tornano a Monza i campionati ACI Racing, il programma e la guida del weekend di Monza che assegnerà gli ultimi titolo italiani 2025 #monzainpista #Monza #acisport - facebook.com Vai su Facebook
Guida weekend, gli eventi da non perdere a Ferrara e provincia nel fine settimana https://ift.tt/gHRb5T0 https://ift.tt/gM615H4 - X Vai su X
Gli eventi per rendere indimenticabile il weekend a Lecco e provincia - Le iniziative in programma da venerdì 17 ottobre 2025 a domenica 19 ottobre 2025 nel territorio, ma anche passeggiate e gite fuori porta ... Scrive leccotoday.it
Marche, 5 appuntamenti da non perdere nel weekend: sagre e feste - Vino, castagne e musica: tanti eventi per trascorrere in allegria il fine sttimana. Riporta ilrestodelcarlino.it