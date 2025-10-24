Guida al weekend gli eventi da non perdere a Ferrara e provincia nel fine settimana

Ferraratoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bici, sport, buon cibo e buona musica sono gli ingredienti di questo weekend: un fine settimana che propone eventi e manifestazioni, ma anche il cambio dell’ora (tra sabato e domenica). Al resto, poi, ci si penserà lunedì, con più luce al mattino e giornate sempre più corte al pomeriggio. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

