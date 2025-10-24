Guida agli eventi del weekend 24 – 26 ottobre

Ecodibergamo.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da «Rapsodia d’Amore» al festival «Lungo la via del Romanino», dalla mostra per i 25 anni dei Pokémon alla «Sagra della Polenta Taragna», passando per Tulipania e «Produzioni Ininterrotte». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

guida agli eventi del weekend 24 8211 26 ottobre

© Ecodibergamo.it - Guida agli eventi del weekend (24 – 26 ottobre)

Altri contenuti sullo stesso argomento

guida agli eventi weekendGuida agli eventi del weekend (24 – 26 ottobre) - Se non vi bastano queste idee, ecco altre proposte! Segnala ecodibergamo.it

Guida agli eventi del weekend di Pasqua (18 – 21 aprile) - Pasquetta, se il tempo lo permette, è l’occasione perfetta per inaugurare la stagione dei picnic all’aria aperta. Da ecodibergamo.it

Weekend 10–12 ottobre 2025: eventi e sagre nel Pavese - Cosa fare nel weekend 10–12 ottobre 2025 a Pavia e provincia: Palio di Vigevano, P. Secondo paviafree.it

Cerca Video su questo argomento: Guida Agli Eventi Weekend