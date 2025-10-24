guerriglia pro pal a roma tentano il blitz alla festa del cinema con un corteo non autorizzato

Ennesima guerriglia pro Pal a Roma al presidio per Gaza dell’ultra sinistra. In piazza ancora una volta Cambiare Rotta, Usb, Potere al Popolo al grido di “blocchiamo tutto”. Gli attivisti si sono raggruppati in Piazza Verdi vicino all’ambasciata di Israele mentre le forze dell’ordine presidiavano tutte le strade di accesso alla piazza. Pro Pal, tensione dopo lo stop al corteo non autorizzato. Dopo lo stop al corteo non autorizzato da parte della questura (la manifestazione doveva essere un sit in statico dalle 18 alle 22) i manifestanti hanno provato, comunque, a far partire, da piazza Verdi, un corteo in direzione Auditorium dove è in corso la Festa del Cinema. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

