Guerra Ucraina da Italia e Francia nuove armi a Kiev | ma la Difesa smentisce l’invio dei Samp T

Giornata ad alta tensione diplomatica tra Mosca, Kiev e le capitali europee, segnata da accuse incrociate, annunci militari e nuove precisazioni ufficiali. Al centro del dibattito, il conflitto in Ucraina e il ruolo dell' Italia nel sostegno a Kiev. Durante la visita di Volodymyr Zelensky a Londra, il presidente ucraino ha lanciato un nuovo appello all'Occidente, denunciando gli attacchi russi alle infrastrutture energetiche come parte di una "campagna di terrore" volta a piegare la popolazione civile. In parallelo, fonti governative italiane hanno precisato che il nostro Paese continuerà a sostenere Kiev "nel quadro degli impegni assunti in sede Nato e Unione Europea ", ma sempre nel rispetto delle decisioni del Parlamento e dei limiti già stabiliti.

