Non è tutto oro ciò che luccica al Real Madrid. Il club blanco, secondo Mundo Deportivo, il quotidiano di Barcellona, sta vivendo una profonda crisi interna, una sorta di guerra civile che ruota attorno al futuro assetto societario della società. Da una parte ci sono i membri del Consiglio direttivo e il direttore generale José Ángel Sánchez — appoggiati da Enrique Pérez, fratello del presidente —, dall’altra lo stesso Florentino Pérez e il suo uomo di fiducia, Anas Laghrari. Florentino Perez vuole un cambio radicale al Madrid, il Direttivo no. Il quotidiano scrive: Questo duello interno è la conseguenza del futuro del club, per capire se continuerà sotto l’attuale struttura come club dei soci, al pari di Barcellona, Athletic Bilbao e Osasuna. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Guerra interna al Real Madrid: due fazioni per il futuro del club (Mundo Deportivo)

