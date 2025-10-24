Guerra interna al Pd i moderati sfidano Schlein | Così vince la destra

A Milano, i riformisti del Partito Democratico tornano in campo per “riprendere la parola” e riaffermare la vocazione di governo del partito. L’iniziativa “Crescere”, guidata da Lia Quartapelle e sostenuta da figure come Lorenzo Guerini, Pina Picierno e Giorgio Gori, segna la prima, decisa reazione interna alla linea politica della segretaria Elly Schlein. “Il Pd sta perdendo l’ambizione di risolvere i problemi reali delle persone”, ha detto Lia Quartapelle aprendo i lavori dei riformisti democratici. L’evento, tenutosi sabato a Milano, ha riunito le anime moderate e pragmatiche del partito, preoccupate per la direzione impressa dalla segreteria Schlein. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

