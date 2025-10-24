Guerra interna al Pd i moderati sfidano Schlein | Così vince la destra
A Milano, i riformisti del Partito Democratico tornano in campo per “riprendere la parola” e riaffermare la vocazione di governo del partito. L’iniziativa “Crescere”, guidata da Lia Quartapelle e sostenuta da figure come Lorenzo Guerini, Pina Picierno e Giorgio Gori, segna la prima, decisa reazione interna alla linea politica della segretaria Elly Schlein. “Il Pd sta perdendo l’ambizione di risolvere i problemi reali delle persone”, ha detto Lia Quartapelle aprendo i lavori dei riformisti democratici. L’evento, tenutosi sabato a Milano, ha riunito le anime moderate e pragmatiche del partito, preoccupate per la direzione impressa dalla segreteria Schlein. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
Scopri altri approfondimenti
Hamas dimentica i corpi degli ostaggi e si dedica alle esecuzioni sommarie nelle piazza di Gaza: la guerra interna e il rebus disarmo Un fenomeno che si è concretizzato in esecuzioni sommarie e scontri sia con fazioni nemiche, sia con chi viene accusato di e - facebook.com Vai su Facebook
Hamas dimentica i corpi degli ostaggi e si dedica alle esecuzioni sommarie nelle piazza di Gaza: la guerra interna e il rebus disarmo @LorenzoVita8 - X Vai su X
Schlein, che botta! È iniziata la guerra interna al Pd: cosa succede - Il risultato delle elezioni a Firenze accende il dibattito interno al Partito Democratico. Lo riporta thesocialpost.it
Pd, Orlando ammette la guerra interna: “Insistente boicottaggio del campo largo da alcuni di noi” - La guerra intestina nel Pd non è soltanto una critica che arriva dagli altri partiti, ma anche all’interno dei dem ammettono una profonda spaccatura. Riporta iltempo.it
Referendum, i moderati del Pd allo scoperto: solo due SI'. Schlein furiosa, fuori dalle liste i 'ribelli'. Cresce l'ipotesi scissione - Inizia lo scontro interno nel Partito Democratico sui referendum sul lavoro della Cgil dell'8- Riporta affaritaliani.it