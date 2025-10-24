Guendouzi verso Lazio Juve | Loro non vivono un momento facile ma hanno giocatori in grado di decidere qualsiasi partita! Abbiamo la qualità per batterli

A due giorni da Lazio Juve, Matteo Guendouzi ha presentato così il match dell'Olimpico. LAZIO JUVE – «Sappiamo che affronteremo una squadra forte come la Juventus, ci aspettiamo una gara difficile. Giocheremo però in casa davanti al nostro pubblico e per questo vogliamo vincere per migliorare la classifica, abbiamo le qualità per battere i bianconeri». COSA TEMERE DELLA JUVE – « Loro non vivono un momento facile ma hanno tanti grandi calciatori che possono decidere qualsiasi partita.

