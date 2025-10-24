Guehi Inter pessimismo sul colpo a zero | concorrenza troppo forte la situazione

Internews24.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Guehi Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale del Crystal Palace nel mirino del club nerazzurro per il prossimo calciomercato. Nel suo ultimo video su YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha aggiornato i tifosi dell’ Inter riguardo a alcune voci di mercato, in particolare sulla difesa. Tra i nomi più discussi c’è quello di Marc Guehi, difensore del Crystal Palace. Sebbene l’Inter abbia mostrato un forte interesse per il giocatore, Romano ha chiarito che la trattativa con il centrale inglese è tutt’altro che semplice. Secondo quanto riferito da Romano, Guehi è destinato a lasciare il Palace a parametro zero con il 100% di probabilità. 🔗 Leggi su Internews24.com

guehi inter pessimismo sul colpo a zero concorrenza troppo forte la situazione

© Internews24.com - Guehi Inter, pessimismo sul colpo a zero: concorrenza troppo forte, la situazione

Approfondisci con queste news

guehi inter pessimismo colpoL'Inter pensa al colpo in difesa per giugno: Marotta punta Marc Guehi, concorrenza del Liverpool - L'Inter ha messo nel mirino il difensore centrale Marc Guehi del Crystal Palace. Scrive ilmessaggero.it

guehi inter pessimismo colpoSky CH – L’Inter vuole il colpo Guehi a zero! Contatti intensi con gli agenti, lo scenario - Secondo ultime indiscrezioni, infatti, i nerazzurri, avrebbero avviato alcuni contatti con l'entourage ... Secondo msn.com

Guehi al Liverpool, colpo solo rimandato: in estate l'assalto per l'affare a zero - Alla fine il Liverpool ha fatto shopping sul mercato, ma non è riuscito a chiudere l'ultimo acquisto desiderato per la difesa. Da tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Guehi Inter Pessimismo Colpo