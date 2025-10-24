Inter News 24 Guehi Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale del Crystal Palace nel mirino del club nerazzurro per il prossimo calciomercato. Nel suo ultimo video su YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha aggiornato i tifosi dell’ Inter riguardo a alcune voci di mercato, in particolare sulla difesa. Tra i nomi più discussi c’è quello di Marc Guehi, difensore del Crystal Palace. Sebbene l’Inter abbia mostrato un forte interesse per il giocatore, Romano ha chiarito che la trattativa con il centrale inglese è tutt’altro che semplice. Secondo quanto riferito da Romano, Guehi è destinato a lasciare il Palace a parametro zero con il 100% di probabilità. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Guehi Inter, pessimismo sul colpo a zero: concorrenza troppo forte, la situazione