Gubbio | il 25 ottobre si parla di Costituzione e uguaglianza
Sabato 25 ottobre, alle ore 17, la Biblioteca Comunale di Gubbio ospiterà un incontro di approfondimento dal titolo "Riflessioni sulla Costituzione", con un focus specifico sul principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Carta Fondamentale.L'evento, che si preannuncia come un momento. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
E' Derby Time!!! Domenica 26 Ottobre, a Perugia, è l'ora di Rugby Perugia - Rugby Gubbio, il derby umbro della Serie B. Nella scorsa stagione, all'andata vinse il Gubbio 18-17, al ritorno il Perugia 13-10, punteggi che significano partite spettacolari e com - facebook.com Vai su Facebook
DIRETTA/ Gubbio Guidonia (risultato finale 0-2): Tessiore la chiude! (Serie C, 18 ottobre 2025) - Analisi della diretta Gubbio Guidonia, presentazione delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale ... Segnala ilsussidiario.net