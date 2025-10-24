Gubbio | il 25 ottobre si parla di Costituzione e uguaglianza

Sabato 25 ottobre, alle ore 17, la Biblioteca Comunale di Gubbio ospiterà un incontro di approfondimento dal titolo "Riflessioni sulla Costituzione", con un focus specifico sul principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Carta Fondamentale.L'evento, che si preannuncia come un momento.

