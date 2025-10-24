Guasto alla cabina elettrica riparato | termina l' emergenza al San Camillo De Lellis
La Direzione Generale di Asl Foggia comunica che, nella giornata odierna, è cessata la situazione emergenziale determinata dal guasto alla cabina elettrica principale del Presidio Ospedaliero “San Camillo De Lellis” di Manfredonia.Le cabine di ricezione e smistamento con protezione generale verso. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
