Guasto alla cabina elettrica riparato | termina l' emergenza al San Camillo De Lellis

Foggiatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Direzione Generale di Asl Foggia comunica che, nella giornata odierna, è cessata la situazione emergenziale determinata dal guasto alla cabina elettrica principale del Presidio Ospedaliero “San Camillo De Lellis” di Manfredonia.Le cabine di ricezione e smistamento con protezione generale verso. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cabina elettrica in fiamme, installato il gruppo elettrogeno - L’esplosione di un trasformatore ha carbonizzato la cabina elettrica secondaria di via Grassi Pavia, traversa di via Tasso: è successo intorno alle 21. laprovinciapavese.gelocal.it scrive

guasto cabina elettrica riparatoSenago, maxi blackout dopo lo scoppio di una cabina elettrica | VIDEO - Grave guasto elettrico questa sera a Senago, dove una vera e propria esplosione si è ... Come scrive ilnotiziario.net

"Guasto elettrico", chiude la Reggia di Caserta - Un guasto elettrico ha interessato le zone centrali di Caserta, costringendo la Reggia borbonica patrimonio dell'Unesco e il Comune a chiudere anticipatamente. ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Guasto Cabina Elettrica Riparato