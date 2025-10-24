guardia di finanza sequestrati 527 milioni di prodotti nel 2025

Tempo di lettura: 2 minuti Nei primi nove mesi dell’anno i reparti della Guardia di finanza hanno eseguito circa 9.000 interventi che hanno portato al sequestro di quasi 527 milioni di beni, tra prodotti contraffatti, falsamente etichettati come italiani o non conformi agli standard di sicurezza. Sono 3.344 i responsabili denunciati. Il bilancio è fornito nella quinta edizione della Giornata della lotta alla contraffazione per gli studenti, organizzata dal Mimit in collaborazione con il ministero dell’Istruzione e del Merito, che oggi si terrà a Bari presso la Legione Allievi della Gdf. In particolare, nel corso dell’anno, i finanzieri hanno: sequestrato 48 milioni di prodotti contraffatti e denunciato 2. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

