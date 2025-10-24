Nell'arco dei primi nove mesi del 2025 i reparti della Guardia di finanza hanno eseguito quasi 9.000 interventi che hanno condotto al sequestro di circa 527 milioni di beni, considerando prodotti contraffatti, falsamente etichettati come italiani o non conformi agli standard di sicurezza di legge. E sono state 3.344 le persone denunciate a seguito delle indagini. Questo il bilancio emerso dalla quinta edizione della " Giornata della lotta alla contraffazione per gli studenti ", organizzata dal Mimit in collaborazione con il ministero dell'Istruzione e del Merito e che oggi si svolgerà a Bari presso la Legione Allievi della Gdf. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Guardia di finanza, nel 2025 sequestrati 527 milioni di prodotti contraffatti: il rapporto