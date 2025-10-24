Guardia di finanza nel 2025 sequestrati 527 milioni di prodotti contraffatti | il rapporto
Nell'arco dei primi nove mesi del 2025 i reparti della Guardia di finanza hanno eseguito quasi 9.000 interventi che hanno condotto al sequestro di circa 527 milioni di beni, considerando prodotti contraffatti, falsamente etichettati come italiani o non conformi agli standard di sicurezza di legge. E sono state 3.344 le persone denunciate a seguito delle indagini. Questo il bilancio emerso dalla quinta edizione della " Giornata della lotta alla contraffazione per gli studenti ", organizzata dal Mimit in collaborazione con il ministero dell'Istruzione e del Merito e che oggi si svolgerà a Bari presso la Legione Allievi della Gdf. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Argomenti simili trattati di recente
Sigilli a parrucchiere e fabbro abusivi: sequestri della Guardia di Finanza a Minervino ed Andria #andria #cronaca #sequestro - facebook.com Vai su Facebook
Maxi operazione antidroga della Guardia di Finanza a Salerno: 39 le persone arrestate all’esito dell’indagine, coordinata dalla DDA, che ha permesso di smantellare un’organizzazione criminale attiva nel traffico di cocaina, crack e hashish, con base a Eboli e - X Vai su X
Guardia di finanza, sequestrati 527 milioni di prodotti nel 2025 - 000 interventi che hanno portato al sequestro di quasi 527 milioni di beni, tra prodotti contraffatti, ... Si legge su ansa.it
Gdf, sequestrati 527 milioni di prodotti nel 2025 - 000 interventi che hanno portato al sequestro di quasi 527 milioni di beni, tra prodotti contraffatti, ... Riporta ansa.it
Guardia di finanza, nel 2025 sequestrati 527 milioni di prodotti: il rapporto - 000 interventi che hanno condotto al sequestro di circa 527 milioni di beni, considerando prodotti cont ... tg24.sky.it scrive