Guardia di Finanza in Accademia il giuramento individuale degli Allievi
Venerdì 24 ottobre all’Auditorium dell’Accademia della Guardia di Finanza ha avuto luogo la cerimonia del giuramento individuale di fedeltà alla Repubblica Italiana degli Ufficiali Allievi del 123° Corso, comparto ordinario, “Monte Sperone IV” e del 22° Corso, comparto aeronavale, “Centauro II”. I neo-Ufficiali hanno rinnovato individualmente davanti alla Bandiera d’Istituto e al Comandante dell’Accademia, Generale di Divisione Cosimo Di Gesù, il loro giuramento di fedeltà, già prestato collettivamente il 16 marzo 2024 nella Piazza d’Armi del reparto. All’emozionante evento, che costituisce uno dei momenti solenni del percorso formativo accademico quinquennale, hanno preso parte tutti gli Ufficiali dell’Istituto nonché i familiari dei futuri Comandanti delle Fiamme Gialle intervenuti da ogni parte d’Italia per condividere una tappa significativa della loro vita. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
