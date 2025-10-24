Guardate cosa fa lui Luca Zingaretti blocca Luisa Ranieri | il gesto che spiega tutto

Alla Festa del cinema di Roma è stata accolta con grande calore la nuova serie tv “La preside”, presentata in anteprima tra gli applausi del pubblico e della critica. Protagonista assoluta è Luisa Ranieri, che presta volto e anima a Eugenia Carfora, la dirigente scolastica diventata simbolo di riscatto e coraggio civile. La fiction, ambientata a Caivano, alle porte di Napoli, racconta la straordinaria storia vera di una donna che ha trasformato un istituto scolastico situato di fronte a un grande centro di spaccio in un presidio di speranza e rinascita per un intero quartiere segnato dal degrado. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondisci con queste news

Abbiamo trovato gli occhiali magici… guardate un po' cosa vediamo Diventerà realtà?! #BallandoConLeStelle #MarcellaBella #ChiquitoDP #Prove #Ironia #rai - facebook.com Vai su Facebook

Arrestato per una Stella di David: guardate cosa è successo davvero (VIDEO) Arrestato perché “indossava” la Stella di David davanti ai Pro Pal - X Vai su X

Luca Guadagnino: «After the Hunt non è un film #MeToo, ma politico» - Per il regista, il finale del film cattura il momento che stiamo vivendo: «Guardate dove siamo, guardate chi è andato di nuovo al potere» ... vanityfair.it scrive