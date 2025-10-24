La rete dei sindaci e degli amministratori locali promossa da Alessandro Onorato ''è un tentativo utile a rafforzare il centrosinistra, e semmai aiuta il Pd, che della coalizione è il baricentro. Io ho portato il mio saluto da sindaco, orgogliosamente iscritto al Pd, che guida un'amministrazione in cui le forze civiche hanno un ruolo importante. Coinvolgere nella proposta del centrosinistra energie del mondo civico e associativo e in particolare forze che si stanno misurando con la sfida del governo delle città, e che quindi sono vocate alla concretezza e al rapporto con i cittadini, è un valore aggiunto importante per rendere il centrosinistra competitivo e vincente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Gualtieri apre alla rete dei sindaci: "Bene il progetto dei civici, il Pd ha bisogno di alleati"