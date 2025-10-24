Il Gruppo segna un terzo trimestre positivo grazie al canale Direct-to-Consumer, con Zegna e Tom Ford in crescita e segnali di ripresa per Thom Browne Sono passati i primi nove mesi del 2025 e anche il Gruppo Zegna, quotato al Nyse, ha annunciato quali sono stati i risultati: 1.325,9 milioni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Gruppo Zegna, ricavi 9 mesi 2025 a € 1.3 miliardi (-2,3%) penalizzati da marchio Thom Browne in calo del -9,6%