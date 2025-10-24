Gruppo Zegna ricavi 9 mesi 2025 a € 1.3 miliardi -2,3% penalizzati da marchio Thom Browne in calo del -9,6%

Ilgiornaleditalia.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Gruppo segna un terzo trimestre positivo grazie al canale Direct-to-Consumer, con Zegna e Tom Ford in crescita e segnali di ripresa per Thom Browne Sono passati i primi nove mesi del 2025 e anche il Gruppo Zegna, quotato al Nyse, ha annunciato quali sono stati i risultati: 1.325,9 milioni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

gruppo zegna ricavi 9 mesi 2025 a 8364 13 miliardi 23 penalizzati da marchio thom browne in calo del 96

© Ilgiornaleditalia.it - Gruppo Zegna, ricavi 9 mesi 2025 a € 1.3 miliardi (-2,3%) penalizzati da marchio Thom Browne in calo del -9,6%

Altre letture consigliate

gruppo zegna ricavi 9Il Gruppo Zegna sfiora i 400 milioni nel Q3 (+0,2%). Spinta del canale retail - È una trimestrale solida quella archiviata al 30 settembre dal Gruppo Zegna. Da pambianconews.com

gruppo zegna ricavi 9Zegna, il canale retail spinge la ripresa nel terzo trimestre - Il Gruppo Zegna, quotato al Nyse, ha annunciato di aver chiuso i primi nove mesi del 2025 con ricavi a 1. Segnala ilsole24ore.com

Prada, i ricavi superano quota 4 miliardi. Ferragamo e Zegna stabili nei tre mesi - I ricavi netti si attestano a 4,07 miliardi, in crescita del 9% su base annua. Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Gruppo Zegna Ricavi 9