Gruppo Zegna i risultati primi nove mesi 2025 | 1.325,9 mln di euro di ricavi -2,3% su base annua rispetto ai 1.357,4 mln di euro del 2024
Il Gruppo segna un terzo trimestre positivo grazie al canale Direct-to-Consumer, con Zegna e Tom Ford in crescita e segnali di ripresa per Thom Browne Sono passati i primi nove mesi del 2025 e anche il Gruppo Zegna, quotato al Nyse, ha annunciato quali sono stati i risultati: 1.325,9 milioni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
