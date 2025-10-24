Gruppo Fs l’ad Donnarumma | Nel 2025 supereremo i 18 miliardi di investimenti
“Il piano di investimenti da 100 miliardi in 5 anni procede con regolarità. Nel 2024 abbiamo investito oltre 17 miliardi di cui più di 10 sulla rete ferroviaria, quest’anno sulla rete siamo già a 11 miliardi investiti e supereremo i 18 miliardi di investimenti totali”. L’amministratore delegato del Gruppo FS Stefano Antonio Donnarumma ha fatto il punto sul piano di investimenti di Ferrovie dello Stato. L’occasione è stata il forum “Cambio di Paradigma”, promosso a Napoli dal quotidiano Il Mattino. “Un ruolo fondamentale nel nostro piano è rappresentato dalle opere previste per il Sud Italia”, ha detto Donnarumma intervistato dal direttore del Mattino Roberto Napoletano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Approfondisci con queste news
Gruppo FS: l’AD Donnarumma riceve il premio speciale NIAF - X Vai su X
Gruppo FS: l’AD Donnarumma riceve il premio speciale NIAF - facebook.com Vai su Facebook
Gruppo FS, nel 2025 investimenti oltre i 18 miliardi: Donnarumma conferma l’accelerazione del piano industriale - Donnarumma (Gruppo FS): "Nei prossimi mesi riusciremo a ridurre la percorrenza di 50 minuti, ha affermato, ed entro il 2029 si potrà andare da Roma a ... Secondo affaritaliani.it
Donnarumma (Fs): “Nel 2025 supereremo i 18 miliardi di investimenti” - Nel 2024 abbiamo investito oltre 17 miliardi di cui più di 10 sulla rete ferroviaria, quest’anno sulla rete siamo già a 11 m ... Si legge su tpi.it
Il punto dell’AD di FS Donnarumma sul piano di investimenti del gruppo. Nel 2025 supereremo i 18 mld di investimenti - Nel 2024 abbiamo investito oltre 17 miliardi di cui più di 10 sulla rete ferroviaria, quest’anno sull ... Si legge su ferpress.it