Gruppo Fs l’ad Donnarumma | Nel 2025 supereremo i 18 miliardi di investimenti

“Il piano di investimenti da 100 miliardi in 5 anni procede con regolarità. Nel 2024 abbiamo investito oltre 17 miliardi di cui più di 10 sulla rete ferroviaria, quest’anno sulla rete siamo già a 11 miliardi investiti e supereremo i 18 miliardi di investimenti totali”. L’amministratore delegato del Gruppo FS Stefano Antonio Donnarumma ha fatto il punto sul piano di investimenti di Ferrovie dello Stato. L’occasione è stata il forum “Cambio di Paradigma”, promosso a Napoli dal quotidiano Il Mattino. “Un ruolo fondamentale nel nostro piano è rappresentato dalle opere previste per il Sud Italia”, ha detto Donnarumma intervistato dal direttore del Mattino Roberto Napoletano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it