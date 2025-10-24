Grottaminarda celebra la Giornata delle Forze Armate e l' Unità nazionale
Il 4 novembre del 1918 vi fu la fine della Prima guerra mondiale, avvenimento storico che viene ricordato in Italia con la Festa dell'Unità nazionale e la Giornata delle Forze Armate ed anche quest'anno l'Amministrazione comunale di Grottaminarda intende sottolineare, con una cerimonia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Giornata delle forze armate martedì la celebrazione - Il programma comincia alle 8 con la deposizione delle corone di alloro in ricordo dei caduti di tutte le gue ... Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it
Pioltello celebra la Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate - Il 4 novembre la città commemora i caduti e le Forze Armate con una cerimonia ufficiale in Piazza Giovanni XXIII ... Da 7giorni.info