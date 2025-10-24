Grifone c’è il Poggibonsi fanalino di coda del girone
Siamo arrivati a metà del girone d’andata e domenica per la nona giornata di campionato i biancorossi del Grosseto ospitano (14,30) allo stadio ’Zecchini’ i giallorossi del Poggibonsi che presentano l’attaccante Manuele Giustarini, ex di turno, nel classico testa-coda. L’undici di mister Indiani, con 19 punti, è al vertice della classifica appaiato al Siena, mentre la compagine di mister Gamma si trova infondo alla graduatoria con 2 punti. Dovrebbero tornare a disposizione Della Latta e Sacchini. “Con il Poggibonsi sono quelle gare più difficili da affrontare sottolinea il dg Filippo Vetrini perché se vinciamo abbiamo fatto il nostro, altrimenti si fa una figuraccia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
