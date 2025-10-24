Grey’s Anatomy 22 | l’atteso ritorno di una star scuote il Grey Sloan nel nuovo promo

Le nuove immagini della prossima stagione della longeva serie medical svela il ritorno di un personaggio molto amato dai fan dello show. Sono parecchi i volti familiari della stagione numero 22 di Grey's Anatomy, oltre alla presenza della protagonista Ellen Pompeo nel ruolo iconico di Meredith Grey. Il promo del nuovo episodio della serie televisiva ha confermato ai fan la presenza di un personaggio molto apprezzato, un volto amico per tutti coloro che amano lo show. Il ritorno di Jesse Williams e una notizia inaspettata Nel video si nota il ritorno di Jackson, il personaggio interpretato da Jesse Williams. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

