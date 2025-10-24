Greta Beccaglia | condannato anche in appello il tifoso che molestò la giornalista in diretta Tv Fnsi e Ast al fianco della collega

La corte di Appello di Firenze ha confermato la condanna di primo grado al tifoso che il 27 novembre 2021, fuori dallo stadio di Empoli, fu autore di un atto sessista nei confronti della giornalista Greta Beccaglia mentre era impegnata in una diretta televisiva per l'emittente Toscana Tv, condannando l'uomo al pagamento delle spese legali alla cronista e alle parti civili L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Greta Beccaglia: condannato anche in appello il tifoso che molestò la giornalista in diretta Tv. Fnsi e Ast al fianco della collega

