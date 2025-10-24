Green elettrico e tavole rotonde al Mobility Expo 2025
Verrà inaugurato alle ore 10 di venerdì 31 “Mobility Expo”, il salone-boutique che in Piazza Verdi a Palermo, sino a domenica 2 metterà in mostra alcune delle principali novità del mercato automobilistico. Al “taglio del nastro” vi saranno l’Assessore alle Attività Produttive del Comune di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Scopri altri approfondimenti
*Pescara-Penne: da oggi il primo bus elettrico Tua utilizzato su un tratto suburbano* Tua conferma il proprio impegno verso un trasporto sempre più innovativo e green Tua Spa introduce, per la prima volta in Abruzzo, un bus elettrico di 37 posti a sedere su un - facebook.com Vai su Facebook
Sole 24 Ore: nasce Nasce Green Tech Talk, la nuova serie di Tavole Rotonde on demand - L'innovazione tecnologica non e' solo un fattore abilitante della crescita economica, ma uno strumento decisivo per costruire un futuro piu' sostenibile. Riporta borsaitaliana.it
Il World Green Economy Summit ospita una tavola rotonda ministeriale di alto livello - United Action for Green Transition" (Realizzare l'ambizione climatica entro il 2030 e oltre - Come scrive ansa.it