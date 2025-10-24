Grazie per l' affetto con cui vi siete presi cura di nostra zia | lettera alla clinica Nuova Santa Teresa
I parenti e i conoscenti di Ildegonde Liva, ricoverata alla clinica "Nuova Santa Teresa" di Viterbo, ringraziano il dottor Luigi Cricco, insieme a tutto il personale medico, infermieristico e operatore, per l'attenzione, la cura e l'affetto costantemente dimostrati in ogni circostanza alla cara. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
