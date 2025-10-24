Grande Fratello un’altra concorrente lascia la casa siamo a quota 3 | ha ancora senso questo programma?
Non c’è pace nella casa più spiata d’Italia. Un’altra concorrente ha varcato la porta rossa del Grande Fratello, ma questa volta non per una squalifica o un’eliminazione: l’uscita è “momentanea”, come chiarito dal comunicato ufficiale del reality. Un copione che ormai sembra ripetersi troppo spesso, tanto che il pubblico si interroga: ha ancora senso parlare di isolamento se i concorrenti possono entrare e uscire a piacimento? L’ultima a lasciare il gioco – per motivi personali non meglio specificati – è una delle protagoniste più amate di questa edizione, che nelle scorse settimane aveva conquistato pubblico e coinquilini con la sua personalità diretta e genuina. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Altre letture consigliate
Simona Ventura ha commentato su Instagram la notizia dell’uscita di Donatella Mercoledìsanto dalla casa del Grande Fratello per “motivi personali” Cosa ha scritto la conduttrice - facebook.com Vai su Facebook
Donatella ha lasciato momentaneamente la Casa di Grande Fratello per motivi personali $GrandeFratello - X Vai su X
Grande Fratello, è ufficiale: Anita Mazzotta rientrerà nella Casa come concorrente - Anita Mazzotta torna nella casa del Grande Fratello dopo la perdita della madre. Secondo comingsoon.it
Ivana Castorina, chi è la concorrente del Grande Fratello/ Il suo percorso di transizione di genere - Ivana Castorina racconta la sua storia al Grande Fratello: ecco chi è la concorrente della nuova edizione del reality di Canale 5 ... Lo riporta ilsussidiario.net
Grande Fratello 2025, entra un concorrente trans: scoppia la polemica/ “Identità di genere non è una notizia” - GF 2025, entra un concorrente trans e il web esplode: il reality come specchio di un Paese che non ha ancora imparato ad accettare. ilsussidiario.net scrive