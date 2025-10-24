Grande Fratello un’altra concorrente lascia la casa siamo a quota 3 | ha ancora senso questo programma?

Non c’è pace nella casa più spiata d’Italia. Un’altra concorrente ha varcato la porta rossa del Grande Fratello, ma questa volta non per una squalifica o un’eliminazione: l’uscita è “momentanea”, come chiarito dal comunicato ufficiale del reality. Un copione che ormai sembra ripetersi troppo spesso, tanto che il pubblico si interroga: ha ancora senso parlare di isolamento se i concorrenti possono entrare e uscire a piacimento? L’ultima a lasciare il gioco – per motivi personali non meglio specificati – è una delle protagoniste più amate di questa edizione, che nelle scorse settimane aveva conquistato pubblico e coinquilini con la sua personalità diretta e genuina. 🔗 Leggi su Donnapop.it

