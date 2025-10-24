Grande Fratello perché Donatella Mercoledisanto ha lasciato la Casa

Ancora un’altra concorrente – Donatella Mercoledisanto – ha abbandonato momentaneamente la Casa del Grande Fratello: il comunicato è apparso sui canali ufficiali del reality show condotto da Simona Ventura. Negli ultimi anni, più volte, ai concorrenti della Casa delle varie edizioni è stato ormai dato un “permesso” speciale per tornare in gioco, nonostante le forti critiche del pubblico, che non apprezzano molto la scelta. Ma perché Donatella è uscita? Perché Donatella Mercoledisanto è uscita dalla Casa dal Grande Fratello. L’annuncio è stato condiviso sul canale Instagram del Grande Fratello: “ Donatella ha lasciato momentaneamente la Casa del Grande Fratello per motivi personali”. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Grande Fratello, perché Donatella Mercoledisanto ha lasciato la Casa

