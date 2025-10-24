Grande Fratello Omer Elomari e il dramma della guerra | Un cecchino mi ha sparato mentre mi lavavo nel fiume

Il giovane concorrente siriano ha condiviso un episodio drammatico del suo passato in guerra. La sua forza e il suo sorriso conquistano sempre più il pubblico del reality. Omer Elomari è uno dei concorrenti più amati della nuova edizione del Grande Fratello. Il giovane, di origini siriane, ha conquistato il pubblico con il suo modo educato e rispettoso di relazionarsi agli altri coinquilini, ma anche con la sua storia di vita, segnata da momenti di grande dolore e coraggio, come quando un cecchino gli sparò mentre si lavava nel fiume. La confessione di Omer: "mi ha sparato mentre ero nel fiume" Nelle ultime ore, durante una chiacchierata con Matteo Azzali, il gieffino ha raccontato un episodio drammatico vissuto durante la guerra in Siria, quando era ancora un ragazzo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grande Fratello, Omer Elomari e il dramma della guerra: “Un cecchino mi ha sparato mentre mi lavavo nel fiume”

