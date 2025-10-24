Grande Fratello Mattia alza un muro con Grazia poi spiega il perchè

361magazine.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande Fratello, Mattia alza un muro con Grazia: la complicità si spezza. Cos’è accaduto in Casa. La casa del Grande Fratello è come un microcosmo emotivo: ogni sguardo, parola o gesto può cambiare il clima di un’intera settimana. È quello che sta accadendo tra Mattia Scudieri e Grazia Kendi, due concorrenti che fino a pochi giorni fa sembravano legati da una complicità sincera, ma che ora si trovano divisi da un muro – non fisico, ma fatto di silenzi, distanze e scelte consapevoli. Leggi anche  Jessica Morlacchi verso il Festival di Sanremo 2026? Lei si sbilancia Quando Grazia è entrata nella Casa, il suo sorriso e la sua solarità hanno subito catturato l’attenzione di Mattia. 🔗 Leggi su 361magazine.com

grande fratello mattia alza un muro con grazia poi spiega il perch232

© 361magazine.com - Grande Fratello, Mattia alza un muro con Grazia poi spiega il perchè

Altre letture consigliate

grande fratello mattia alzaGrande Fratello, Omer e Mattia sono la coppia che tutti sognano: sta nascendo un amore? - Altro che Omer e Rasha, il pubblico sogna una storia d'amore tra Omer e Mattia: i due appaiono sempre più affiatati e intimi. donnapop.it scrive

grande fratello mattia alzaGrande Fratello, cosa c'è davvero tra Omer e Mattia? Il gesto che infiamma il web - Il Grande Fratello è iniziato da ormai diverse settimane e, il pubblico da casa, sogna di vedere un amore nascere all’interno della casa. Lo riporta notizie.it

grande fratello mattia alzaGrande Fratello, Donatella Mercoledisanto finisce nel mirino di Mattia Scudieri: "Ecco cosa penso di lei" (VIDEO) - Il gieffino Mattia Scudieri si sbilancia su Donatella Mercoledisanto e ammette di non riuscire a instaurare un rapporto sincero con lei nella Casa del Grande Fratello. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello Mattia Alza