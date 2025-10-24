Grande Fratello Mattia alza un muro con Grazia poi spiega il perchè

Grande Fratello, Mattia alza un muro con Grazia: la complicità si spezza. Cos’è accaduto in Casa. La casa del Grande Fratello è come un microcosmo emotivo: ogni sguardo, parola o gesto può cambiare il clima di un’intera settimana. È quello che sta accadendo tra Mattia Scudieri e Grazia Kendi, due concorrenti che fino a pochi giorni fa sembravano legati da una complicità sincera, ma che ora si trovano divisi da un muro – non fisico, ma fatto di silenzi, distanze e scelte consapevoli. Leggi anche Jessica Morlacchi verso il Festival di Sanremo 2026? Lei si sbilancia Quando Grazia è entrata nella Casa, il suo sorriso e la sua solarità hanno subito catturato l’attenzione di Mattia. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Grande Fratello, Mattia alza un muro con Grazia poi spiega il perchè

