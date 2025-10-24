Grande Fratello l’ex fidanzata di Francesco Rana sbotta | Patriarcale e maschilista sei stato lasciato

Bollicinevip.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Duro sfogo dell’ex fidanzata di Francesco Rana sui social, cosa ha detto sulla loro rottura. Francesco Rana  ha parlato della sua ex fidanzata al  Grande Fratello  e ha raccontato agli altri concorrenti perché la loro storia d’amore è giunta al capolinea. Francesco Rana al Grande Fratello (Screen Mediaset Infinity) Nella casa più spiata d’Italia ha fatto sapere che lei si era trasferita a Trieste insieme a lui quando lavorava lì, con la convivenza però ha capito che non la sopportava più e l’ha lasciata. Le cose sono andate davvero così? Stando a quello che ha rivelato lei sui social il gieffino non ha detto la verità. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

grande fratello l8217ex fidanzata di francesco rana sbotta patriarcale e maschilista sei stato lasciato

© Bollicinevip.com - Grande Fratello, l’ex fidanzata di Francesco Rana sbotta: “Patriarcale e maschilista, sei stato lasciato”

News recenti che potrebbero piacerti

grande fratello l8217ex fidanzataGrande Fratello, l’ex fidanzata di Francesco Rana lo sbugiarda: “Patriarcale e maschilista, ti ho lasciato io!”. Confronto in puntata? - L'ex ragazza di Francesco Rana ha voluto rispondergli pubblicamente dopo le accuse ricevute nella casa del Grande Fratello. Si legge su mondotv24.it

grande fratello l8217ex fidanzataGrande Fratello, un concorrente sbugiardato dall’ex fidanzata sui social: “Patriarcale e maschilista” - Francesco Rana racconta la torrura con l'ex al Grande Fratello, ma Sabrina lo sbugiarda sui social. Come scrive donnaglamour.it

grande fratello l8217ex fidanzataGrande Fratello, Francesco Rana parla della sua ex: la replica social di Sabrina è un fiume in piena - Una frase diretta e apparentemente definitiva, che però non è piaciuta affatto alla diretta interessata. Segnala comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello L8217ex Fidanzata