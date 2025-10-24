Grande Fratello l’ex fidanzata di Francesco Rana sbotta | Patriarcale e maschilista sei stato lasciato
Duro sfogo dell’ex fidanzata di Francesco Rana sui social, cosa ha detto sulla loro rottura. Francesco Rana ha parlato della sua ex fidanzata al Grande Fratello e ha raccontato agli altri concorrenti perché la loro storia d’amore è giunta al capolinea. Francesco Rana al Grande Fratello (Screen Mediaset Infinity) Nella casa più spiata d’Italia ha fatto sapere che lei si era trasferita a Trieste insieme a lui quando lavorava lì, con la convivenza però ha capito che non la sopportava più e l’ha lasciata. Le cose sono andate davvero così? Stando a quello che ha rivelato lei sui social il gieffino non ha detto la verità. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
