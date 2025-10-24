Grande Fratello | la reazione di Simona Ventura sull’uscita di Donatella

361magazine.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande Fratello: Donatella lascia momentaneamente la Casa, la reazione di Simona Ventura sui social, ecco cosa è emerso. Colpo di scena nella Casa del Grande Fratello. Nelle ultime ore, la concorrente Donatella ha dovuto lasciare momentaneamente il reality show di Canale 5 per motivi personali. La notizia è arrivata in modo improvviso, lasciando i coinquilini e il pubblico spiazzati, mentre la conduttrice Simona Ventura ha voluto dire la sua, con un messaggio semplice ma carico di significato. Leggi anche  “Tale e Quale Show”, anticipazioni di venerdì 24 ottobre La comunicazione ufficiale è arrivata direttamente dalla produzione del programma: “Donatella ha lasciato momentaneamente la Casa del Grande Fratello per motivi personali. 🔗 Leggi su 361magazine.com

grande fratello la reazione di simona ventura sull8217uscita di donatella

© 361magazine.com - Grande Fratello: la reazione di Simona Ventura sull’uscita di Donatella

Contenuti che potrebbero interessarti

grande fratello reazione simonaGrande Fratello, Donatella Mercoledisanto lascia la Casa: il messaggio di Simona Ventura preoccupa tutti - La reazione di Simona Ventura sui social lascia intendere che dietro l'uscita ci sia qualcosa di serio. msn.com scrive

grande fratello reazione simonaGrande Fratello: un altro concorrente costretto a lasciare la Casa, interviene Simona Ventura - Come comunicato dagli autori del programma, Donatella Mercoledisanto ha abbandonato temporaneamente la Casa del Grande Fratello. Come scrive donnaglamour.it

grande fratello reazione simonaGrande Fratello, Donatella ha lasciato momentaneamente la Casa: la reazione di Simona Ventura - La concorrente Donatella Mercoledisanto ha lasciato momentaneamente la Casa del Grande Fratello per motivi personali. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello Reazione Simona