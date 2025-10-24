Grande Fratello: Donatella lascia momentaneamente la Casa, la reazione di Simona Ventura sui social, ecco cosa è emerso. Colpo di scena nella Casa del Grande Fratello. Nelle ultime ore, la concorrente Donatella ha dovuto lasciare momentaneamente il reality show di Canale 5 per motivi personali. La notizia è arrivata in modo improvviso, lasciando i coinquilini e il pubblico spiazzati, mentre la conduttrice Simona Ventura ha voluto dire la sua, con un messaggio semplice ma carico di significato. Leggi anche “Tale e Quale Show”, anticipazioni di venerdì 24 ottobre La comunicazione ufficiale è arrivata direttamente dalla produzione del programma: “Donatella ha lasciato momentaneamente la Casa del Grande Fratello per motivi personali. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Grande Fratello: la reazione di Simona Ventura sull’uscita di Donatella