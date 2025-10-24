Grande Fratello Donatella Mercoledisanto lascia la Casa | il messaggio di Simona Ventura preoccupa tutti
Donatella Mercoledisanto ha lasciato la Casa del Grande Fratello per motivi personali. La reazione di Simona Ventura sui social lascia intendere che dietro l'uscita ci sia qualcosa di serio. Ieri sera Donatella Mercoledisanto ha lasciato momentaneamente la Casa del Grande Fratello. La concorrente pugliese è la terza gieffina a dover abbandonare temporaneamente il loft dei Lumina Studios: prima di lei era successo ad Anita Mazzotta e Francesca Carrara, entrambe poi rientrate nel gioco. I motivi dell'abbandono non sono stati resi noti, ma un dettaglio ha subito attirato l'attenzione del pubblico: la reazione di Simona Ventura. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
