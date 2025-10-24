Grande Fratello Donatella Mercoledisanto finisce nel mirino di Mattia Scudieri | Ecco cosa penso di lei VIDEO

Il gieffino Mattia Scudieri si sbilancia su Donatella Mercoledisanto e ammette di non riuscire a instaurare un rapporto sincero con lei nella Casa del Grande Fratello. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Grande Fratello, Donatella Mercoledisanto finisce nel mirino di Mattia Scudieri: "Ecco cosa penso di lei" (VIDEO)

