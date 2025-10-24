Grande Fratello Donatella lascia momentaneamente la casa
Nella casa del “Grande Fratello”, un’altra uscita si aggiunge alla lunga lista di quest’anno. Questa volta si tratta di Donatella Mercoledisanto. La gieffina ha lasciato momentaneamente il programma per motivi personali, non resi noti. Nel corso di quest’edizione, non è la prima volta che un concorrente varca la porta della casa più osservata d’Italia. La prima . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
