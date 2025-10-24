Grande Fratello accuse gravissime contro un concorrente | Io ho lasciato lui ecco perché
Le tensioni nella casa del Grande Fratello si infiammano anche al di fuori delle dinamiche tra concorrenti. Questa volta al centro delle polemiche c’è Francesco Rana, il cui passato sentimentale sta facendo discutere e sta scatenando reazioni accese tra il pubblico e gli ex partner. Grande Fratello, chi è Francesco Rana e cosa ha detto sulla fidanzata. Nei giorni scorsi, Francesco Rana ha raccontato ai compagni della casa di essersi trasferito dalla Puglia a Trieste insieme alla fidanzata Sabrina per motivi di lavoro e di convivenza. Tuttavia, la relazione non ha avuto un esito felice: Francesco avrebbe ammesso di non riuscire più a sopportarla e ha deciso di chiudere la storia. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Grande Fratello. . In sauna alcuni inquilini si scambiano opinioni su Donatella… #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/Parole-bollenti-in-sauna-per-Mattia - facebook.com Vai su Facebook
Donatella ha lasciato momentaneamente la Casa di Grande Fratello per motivi personali $GrandeFratello - X Vai su X
Grande Fratello, quarta puntata: eliminato Bena, Jonas Pepe e Matteo Azzali sotto accusa. In nomination… - Tutte le emozioni della puntata del 20 ottobre 2025 del Grande Fratello in cui è stato eliminato Bena con un televoto flash ... Scrive isaechia.it
Francesco Rana accuse choc a Donatella Mercoledisanto Grande Fratello: “Cose gravissime”/ Regia toglie audio - " Regia toglie audio: nuovo scontro nella notte Grande Fratello 2025, continua lo scontro tra Francesco ... Riporta ilsussidiario.net
Grande Fratello, notte di fuoco tra Donatella e il poliziotto Francesco: l’accusa gravissima sul suo lavoro - Continuano le tensioni tra i due concorrenti del GF e compaesani all’interno della casa più spiata d’Italia: cos’è successo dopo la nomination ... Segnala libero.it