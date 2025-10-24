Grande Fratello 2025 Donatella Mercoledisanto lascia temporaneamente la Casa ecco perché e la reazione di Simona Ventura

Quella di Donatella è la terza uscita temporanea in pochi giorni, dopo quelle di Anita Mazzotta e Francesca Carrara. Alcuni fan hanno definito la Casa “un porto di mare” Donatella Mercoledisanto lascia temporaneamente la Casa del Grande Fratello. Si tratta dell'ennesima uscita, anche se momen. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Grande Fratello 2025, Donatella Mercoledisanto lascia temporaneamente la Casa, ecco perché e la reazione di Simona Ventura

