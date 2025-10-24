Grande Fratello 2025 | Donatella lascia la Casa e scatta la polemica con Ventura

Momento di tensione al Grande Fratello 2025: Donatella Mercoledisanto abbandona temporaneamente la Casa, Simona Ventura la sostiene e il pubblico insorge sulle uscite libere. Hai visto cosa succede quando la “porta girevole” del reality inizia a girare? Nel loft del Grande Fratello si è consumata un’uscita che ha scatenato reazioni e polemiche, e questa volta protagonista è Donatella Mercoledisanto. Un addio momentaneo, motivi personali, un comunicato ufficiale. e subito il pubblico insorge. Donatella ha lasciato la Casa per motivi personali, come reso noto dalla produzione del programma. Non ci sono dettagli precisi, ma la parola “momentaneamente” inserita nel comunicato ha acceso i riflettori sulle modalità sempre più fluide di entrata e uscita dai concorrenti. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Grande Fratello 2025: Donatella lascia la Casa e scatta la polemica con Ventura

