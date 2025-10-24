Gran Premio del Messico | Verstappen tenta la rincorsa Leclerc guida le prime libere Gli orari e dove vederlo
Il Gran Premio del Messico 2025 si preannuncia come una tappa decisiva nella corsa al titolo mondiale di Formula 1. Con Max Verstappen che continua a ridurre il distacco dai leader Oscar Piastri e Lando Norris. L’Autódromo Hermanos Rodríguez potrebbe segnare una svolta nella stagione, trasformando gli ultimi quattro appuntamenti in un vero e proprio . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
